Мероприятия в честь 101-й годовщины со дня образования ППС прошли в Чехове

В городском округе Чехов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 101-й годовщине образования патрульно-постовой службы. По поручению главы округа Михаила Собакина, заместитель главы Павел Сибарсов поздравил сотрудников ОМВД России Чехова с этой знаменательной датой.

В своей речи Павел Сибарсов выразил глубокую признательность сотрудникам ППС за их профессионализм и преданность делу. Он подчеркнул важность их работы в поддержании правопорядка и безопасности граждан, отметив, что каждый день они рискуют своими жизнями ради защиты населения.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудникам патрульно-постовой службы были вручены благодарственные письма. Заместитель главы отметил, что эффективная работа ППС способствует созданию безопасной и комфортной жизненной среды для жителей округа.

«Ваши усилия по пресечению правонарушений и информированию граждан о безопасности играют ключевую роль в формировании доверия к правоохранительным органам», — добавил Павел Сибарсов.

Мероприятие стало важным напоминанием о значимости работы патрульно-постовой службы и ее вкладе в обеспечение спокойствия и безопасности в обществе.

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