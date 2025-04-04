Мероприятия ко Всемирному дню здоровья пройдут в Истре 5 апреля

В Центральном городском парке Истры 5 апреля отметят Всемирный день здоровья. Дирекция парка отдыха подготовила насыщенную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым.

Старт праздничного дня в Центральном парке Истры в 9:00. Гости смогут принять участие в утренней зарядке, массовом забеге, скандинавской ходьбе, сдать нормы ГТО, пройти экспресс-проверку зрения и даже посетить лекцию о принципах здорового образа жизни. А для восстановления энергии будет работать чайная станция.

Особое внимание организаторы уделили доступности — все активности бесплатные. Главное, что потребуется от участников — спортивная одежда, бодрое настроение и желание провести день с пользой.

Следить за актуальной информацией и возможными изменениями в расписании можно в официальном Telegram-канале парков округа.