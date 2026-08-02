Мероприятия ко Дню ВДВ прошли в Можайске

В Можайском округе 2 августа прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Утро началось со встречи участников у Можайского культурно-досугового центра, где собралось около 40 человек.

Колонна направилась к памятнику Ветеранам боевых действий у Дворца спорта «Багратион». В полдень состоялось торжественное возложение цветов, в котором приняли участие военный комиссар по Можайскому и Рузскому округам Руслан Меладзе и депутат Совета депутатов Можайского округа Валерий Нагулин.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил, что сегодня, как и много лет назад, десантники находятся на острие событий. В зоне специальной военной операции подразделения ВДВ решают самые сложные задачи, а их мужество и профессионализм — залог безопасности.

День ВДВ — это не только профессиональный праздник «крылатой пехоты», но и дань уважения всем, кто готов встать на защиту страны. В этот день в едином строю собрались ветераны-десантники, военнослужащие разных поколений и жители округа.