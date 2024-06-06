Мероприятия ко дню рождения Пушкина пройдут в парке Толстого в Химках

День рождения известного русского поэта Александра Пушкина отпразднуют во всех микрорайонах Химок. Жители смогут принять участие в десятках тематических мероприятий, приуроченных специально к празднику. Самые масштабные гуляния пройдут в «Умной библиотеке» и в парке Толстого.

Стихотворения и песни прозвучат для жителей округа в парке Толстого 6 июня в 18:00. Концерт, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, состоится у сцены. Кроме того, подготовились и в «Умной библиотеке». Там организуют лекции, викторины и квесты. Все победители получат подарки.

«Центральная городская библиотека в Химках — уникальный и современный библиоцентр. Интонационное пространство для интеллектуального досуга детей и родителей. С начала этого года на базе „Умной библиотеки“ провели более 500 бесплатных мероприятий и мастер-классов для химчан всех возрастов», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Участие по предварительной записи по телефону: 8(999)939-70-39.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».