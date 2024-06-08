Мероприятия ко Дню России пройдут в парках Химок

В парках городского округа Химки пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Начало запланировано на 13:00 в парках Толстого, «Дубки», Величко, «Подрезково» и «Экоберег».

Жители и гости города смогут увидеть музыкальные концерты, поучаствовать в мастер-классах, квестах и викторинах. Также пройдут тематические выставки, будут организованы фотозоны и фуд-корт.

Так, в парке Толстого проведут концерт классической музыки. Посетители смогут принять участие в флешмобе «Моя Россия», посетить выставку «Подмосковная сторона» и насладиться фуд-кортом «Кухни России».

В других парках округа будут организованы мастер-классы по созданию флага России, концерт «Просторы Родины» и фотоакции «Россия начинается с нас». Также запланированы образовательные мероприятия, такие как кросс-опрос по русскому языку «Великий и могучий», и творческие занятия, включая фотозону «Палитра России» и мастер-класс по созданию флага России. Для любителей спорта будет организована фитнес-программа «Сильные духом» и другие спортивные мероприятия.

Независимо от возраста каждый сможет найти занятие по душе — как дети, так и взрослые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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