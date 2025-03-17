Мероприятия ко Дню поэзии и Дню синоптика пройдут в двух парках в Подольске

Развлекательные программы, приуроченные к тематическим праздникам, проведут в Подольске. Они состоятся 20, 21 и 23 марта в парке Талалихина и Детском парке.

Так, ко Дню поэзии в четверг организуют буккроссинг. Гости парка Талалихина смогут провести обмен книгами в книжном уголке.

В пятницу в павильоне «Сказочный лес» сотрудники культурно-массового отдела дирекции парков и центральной детской библиотеки проведут театрализованную кукольную постановку, мастер-класс, программу с детскими стихотворениями и классическими сказками.

Тематическое мероприятие ко Дню синоптика состоится 23 марта. В парке Талалихина организуют развлекательно-познавательную детскую программу. В этот же день мастер-класс пройдет в Детском парке в Климовске. Его посвятят приходу Пасхи. Кроме того, здесь пройдет флешмоб.

На неделе традиционно состоятся и другие бесплатные мероприятия. Возрастных ограничений на их посещение нет.