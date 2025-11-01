Мероприятия ко Дню народного единства пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. На следующей неделе с 3 по 9 ноября там запланированы бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

Парк усадьбы Кривякино приглашает юных посетителей на познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади. Около лабиринта пройдут занятия по рубке шашкой.

В парке «Москворецкий» во вторник, 4 ноября, проведут «ИгроКлуб» с настольными играми и развлекательную программу для детей. А в среду, 5 ноября, для самых маленьких гостей парка состоится традиционная «Веселая зарядка». В четверг, 6 ноября, пройдут мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а участников программы «Активное долголетие» и любителей активного образа жизни ждут на занятиях по северной ходьбе.