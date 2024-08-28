Мероприятия ко Дню Ленинского округа посетили более 5 тысяч жителей

Развлекательные мероприятия ко Дню Ленинского округа и города Видное прошли в шести населенных пунктах и Расторгуевском парке. Концерты, мастер-классы и конкурсы посетили более пяти тысяч человек.

Жители Ленинского округа участвовали в праздничных гуляниях, посвященных Дню Ленинского городского округа и города Видное. Мероприятия организовали в нескольких локациях: Измайлово, Боброво, Володарского, Горки Ленинские, Новодрожжино, Мисайлово и в Расторгуевском парке.

«Наши поселки славятся своей культурой и традициями. День округа — это не только торжественное мероприятие, но и повод для всех жителей собраться вместе и провести время с пользой. Сотрудники культуры очень ответственно подошли к подготовке праздничной программы и её реализации», — прокомментировал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа Владимир Каширин.

Взрослые и дети посетили игровые зоны, поучаствовали в мастер-классах, послушали выступления музыкантов. Там же организовали пункты сбора гуманитарной помощи. Жителям, которые внесли вклад в развитие округа, торжественно вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

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