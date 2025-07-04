Мероприятия для поддержки медработников от выгорания провели в Подмосковье

Медицинские работники ежедневно сталкиваются со стрессом, испытывают эмоциональные перегрузки и сильно устают. Московская область позаботилась о докторах и разработала ряд мероприятий для борьбы с их профессиональным выгоранием. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Например, в июне ко Дню медработника по всему Подмосковью прошли более 100 праздничных событий. На них врачи получили поздравления и награды.

«Сотрудникам важно ощущать защищенность на рабочем месте и чувствовать поддержку от руководства. Только силами первичных профсоюзных организаций мы охватили более четырех тысяч медицинских работников, вовлекли и поощрили самых активных», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Нина Суслонова.

Наиболее грандиозные чествования медиков состоялись в Подольске, Электростали, Дмитрове, Одинцове, Королеве, Дубне и Щелкове. Активное участие в торжествах приняли специалисты из Московского областного центра крови, Московского областного научно-исследовательского клинического института акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского, а также Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В Минздраве региона отметили, что благодаря такой поддержке получается не только сохранить здоровье медицинского персонала, но и улучшить качество помощи пациентам. Мероприятия помогают врачам отдыхать, а на работе — заботиться о людях.