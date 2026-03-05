Мероприятия для детей пройдут в библиотеке Воскресенска

В Центральной детской библиотеке в преддверии Международного женского дня организованы увлекательные мероприятия для дошкольников и школьников в рамках окружной праздничной акции «Весь мир начинается с женщины». Сотрудники библиотеки подготовили насыщенную программу, чтобы помочь юным читателям выразить любовь и благодарность самым близким людям — мамам, бабушкам, сестрам и одноклассницам.

Для воспитанников «Пролицея» при лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова П.В. прошла празднично-развлекательная программа «Подари улыбку маме». Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря об истории возникновения праздника 8 Марта, о том, как его отмечали в разные времена и в разных странах. Затем девочки и мальчики с азартом включились в веселые конкурсы и эстафеты: кто быстрее соберет букет, кто лучше всех знает комплименты для мам, кто громче споет весеннюю песенку. Завершилось мероприятие творческим мастер-классом, на котором каждый ребенок смог изготовить яркую и оригинальную праздничную открытку, чтобы подарить ее самым любимым женщинам.

Для учеников начальных классов МОУ «СОШ № 2» состоялась праздничная игровая программа «Мамин день — 8 марта». Дети не только познакомились с историей праздника, но и приняли активное участие в интересных и веселых играх и конкурсах, посвященных весне и женскому дню. Школьники с удовольствием отгадывали загадки о первых весенних цветах, о маминых помощниках и любимых занятиях, отвечали на вопросы викторины-презентации «Самая-самая», посвященной женским качествам и профессиям. Кульминацией встречи стал мастер-класс «Самым милым и любимым», где ребята своими руками смастерили трогательные открытки-поздравления, чтобы порадовать девочек, мам и бабушек. В каждой работе чувствовалась особая теплота и старание, ведь подарок, сделанный своими руками, всегда самый ценный.