Мероприятие в поддержку семей с онкобольными детьми провели в Мытищах

Поддержали детей активисты и общественники округа. Дети поучаствовали в мастер-классе, а для родителей провели психологический тренинг.

Около 20 семей с детьми столкнувшимися с онкодиагнозом пришли на благотворительный концерт, приуроченный к Международному дню онкобольного ребенка. Организовали мероприятие члены комиссий по образованию и делам молодежи, здравоохранению и социальной адаптации инвалидов Общественной палаты округа.

Помимо выступлений музыкальных коллективов, для ребят подготовили развивающие мастер-классы по росписи эко-сумок, каллиграфии и арт-терапии. Родителей также решили подержать и провели для них психологический тренинг по целеполаганию.

Все дети получили подарки, приобрести которые помог член Общественной палаты Илья Ермаков.

Тепло и душевность отметили организаторы мероприятия, а самое главное, что дети, столкнувшиеся с нелегкой проблемой со здоровьем, ощутили дружескую поддержку, позитивные эмоций, заботу и неравнодушие.