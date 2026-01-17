Мероприятие об истории Подмосковья провели для жителей Химок

Встреча прошла в Аэрокосмическом лицее. Участникам рассказали о ключевых этапах развития региона и его роли в истории страны.

В округе провели серию мероприятий, посвященных 97-летию Московской области, которое отмечалось 14 января.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что особое внимание уделили вкладу Подмосковья в науку, культуру и экономику России. Депутат Юлия Ишкова добавила, что программа направлена на формирование и поддержание интереса жителей к истории родного края.

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, с начала реализации программы в округе провели уже более 2000 историко-патриотических мероприятий разных форматов.

Также в округе провели патриотический вечер в рамках программы «Успех V единстве поколений», который состоялся в местной гимназии. Для гостей организовали историческую лекцию, викторину и встречу с почетными спикерами.