Патриотический вечер в честь Дня рождения Подмосковья провели в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Мероприятие прошло в гимназии № 23. Вечер состоялся в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Программа включала в себя историческую лекцию, викторину и выступление почетных гостей. С видеообращением к участникам обратился депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Он отметил, что Подмосковье всегда было территорией, где создаются новые смыслы, технологии и традиции, формирующие жизнь миллионов людей, и напомнил, что регион славится научными центрами, старинными усадьбами и уникальной природой.

О богатом культурном наследии области рассказала член Союза журналистов Галина Новикова. Председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский привел в пример исторические объекты Химок: усадьбу в Середниково, Алексиевский храм и Троицкую церковь в Сходне.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что в округе продолжается серия патриотических мероприятий, направленных на сохранение этого наследия и передачу исторической памяти молодежи.