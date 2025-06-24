Мероприятие «Молодежь.Спорт.Парк» пройдет в Мытищах 28 июня

Спортивное шоу состоится в субботу 28 июня в парках Мытищ. Организаторы подготовили для гостей много сюрпризов.

«Молодежь.Спорт.Парк» — это не только спортивные активности, это дружная компания, музыка и позитивные эмоции, обещают организаторы. Парк Мира и парк «Яуза» станут площадками для проведения мероприятия. Перед стартами гостей ждет выступление эстрадного оркестра «Ладья», которое задаст популярными музыкальными ритмами атмосферу всему мероприятию. Сразу после этого участников ждет интерактивная программа «Даешь молодежь», в которой каждый сможет продемонстрировать творческие и креативные навыки и, безусловно, завести новых друзей.

Изюминкой спортивного шоу станет танцевальный конкурс «Мы Чемпионы!». Профессионалы покажут мастер-класс, покажут свои умения, чтобы вдохновить гостей на активный образ жизни.

Принять участие в мероприятии «Молодежь.Спорт.Парк» могут все желающие, это отличная возможность показать свои таланты и открыть новые увлечения.