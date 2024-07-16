Мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Солнечногорске

Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в городском парке Солнечногорска. На протяжении двух дней жителям и гостям муниципалитета рассказывали об уникальности округа, его выдающихся исторических деятелях, а также о богатом культурном наследии.

Гости мероприятия прослушали лекцию о знаменитом книготорговце и издателе Иване Сытине, жившем на даче в Берсеневке. Все желающие смогли принять участие в исторической викторине «Летопись Солнечной горы» и мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, посетить ярмарку мастеров и художников «Диалог эпох», а также выставку репродукций картин родившегося в Солнечногорске и прославившегося на всю страну и за ее пределами художника и дизайнера Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин.

«Его наполнение было призвано подчеркнуть особенности Солнечногорска и всего Подмосковья в целом. Посетители узнали об удивительных людях, традициях, культурном достоянии нашего края», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.