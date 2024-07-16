Мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в городском парке Солнечногорска. На протяжении двух дней жителям и гостям муниципалитета рассказывали об уникальности округа, его выдающихся исторических деятелях, а также о богатом культурном наследии.

Гости мероприятия прослушали лекцию о знаменитом книготорговце и издателе Иване Сытине, жившем на даче в Берсеневке. Все желающие смогли принять участие в исторической викторине «Летопись Солнечной горы» и мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, посетить ярмарку мастеров и художников «Диалог эпох», а также выставку репродукций картин родившегося в Солнечногорске и прославившегося на всю страну и за ее пределами художника и дизайнера Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин.

«Его наполнение было призвано подчеркнуть особенности Солнечногорска и всего Подмосковья в целом. Посетители узнали об удивительных людях, традициях, культурном достоянии нашего края», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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За музыкальную составляющую развлекательной программы отвечал симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» и творческие коллективы округа.

Также на площадках можно было присоединиться к игровой программе «Народные игры».

Общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло более чем в 80 парках региона и объединило свыше 20 тысяч человек. Событие организовали в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» и проекта губернатора региона Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

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