Мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Солнечногорске
Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в городском парке Солнечногорска. На протяжении двух дней жителям и гостям муниципалитета рассказывали об уникальности округа, его выдающихся исторических деятелях, а также о богатом культурном наследии.
Гости мероприятия прослушали лекцию о знаменитом книготорговце и издателе Иване Сытине, жившем на даче в Берсеневке. Все желающие смогли принять участие в исторической викторине «Летопись Солнечной горы» и мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, посетить ярмарку мастеров и художников «Диалог эпох», а также выставку репродукций картин родившегося в Солнечногорске и прославившегося на всю страну и за ее пределами художника и дизайнера Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин.
«Его наполнение было призвано подчеркнуть особенности Солнечногорска и всего Подмосковья в целом. Посетители узнали об удивительных людях, традициях, культурном достоянии нашего края», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
За музыкальную составляющую развлекательной программы отвечал симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» и творческие коллективы округа.
Также на площадках можно было присоединиться к игровой программе «Народные игры».
Общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло более чем в 80 парках региона и объединило свыше 20 тысяч человек. Событие организовали в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» и проекта губернатора региона Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».
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