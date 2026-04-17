Мероприятие ко Дню труда прошло в культурно-досуговом центре Можайска

В большом зале Можайского культурно-досугового центра 16 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню труда Московской области. Праздник собрал около 350 гостей — представителей разных профессий от медиков и педагогов до полиграфистов и работников теплосетей.

Перед началом церемонии в фойе для гостей работала ярмарка изделий ремесленников округа и проходили мастер-классы. Атмосферу праздника создавал народный коллектив «Духовой оркестр».

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Можайского округа Денис Мордвинцев, который подчеркнул важность добросовестного труда для развития родного края. Затем на сцену для вручения областных наград пригласили первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Эльмиру Кадырову.

Благодарность губернатора Московской области объявили коллективам общества с ограниченной ответственностью «ДорХан ГЦ-Можайск» и акционерного общества «Можайский медико-инструментальный завод». Благодарственные письма губернатора получили исполнительный директор Можайского медико-инструментального завода Олег Зюзин, инженер-химик завода стерилизованного молока «Можайский» Татьяна Егорова, а также печатник Можайского полиграфического комбината Сергей Макаров. Отдельной благодарности губернатора удостоена семья Король (Николайченко), занявшая второе место в областном конкурсе «Трудовая династия».

Знака «За труды» Московской областной думы удостоен генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Совхоз Можайский» Владимир Филипочкин. Ряд специалистов получили почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной думы.

Также вручили дипломы конкурса «Лучший по профессии — 2026» студентам Можайского техникума. Свое мастерство подтвердили будущие повара, технологи индустрии красоты, конструкторы швейных изделий, печатники, автослесари, плотники и специалисты пожарной безопасности.

Творческие номера представили народный коллектив «Ансамбль танца „Калинка“», театр балета «Грация», хореографический коллектив «Наследие» и квартет вокалистов Можайского культурно-досугового центра.