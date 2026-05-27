Мероприятие ко Дню предпринимательства провели в Ленинском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, провели в Ленинском округе. На нем наградили 25 предпринимателей за вклад в благотворительность и общественную деятельность.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что экономика округа в 2026 году показала впечатляющий рост. Оборот организаций превысил 808 миллиардов рублей, объем отгруженной продукции составил 170 миллиардов рублей. Создано 10 тысяч новых рабочих мест, объем инвестиций достиг 80 миллиардов рублей, рост налоговых доходов составил более 2 миллиардов рублей. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях — 138 тысяч рублей.

«Благодарю каждого, кто развивает экономику нашего округа, создает рабочие места и формирует будущее муниципалитета», — отметил Станислав Каторов.

В округе зарегистрировано более 22 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе 557 крупных и средних предприятий. Основу промышленности составляют «Албес Мет», «РОТА-РОСТ», «Эдас Пак», «Мегапак», «Гипсобетон», «Твинс Тэк», Московский газоперерабатывающий завод, «Олтекс С. А.», «Хайдженик», «Газдевайс» и другие. На крупных предприятиях занято свыше 46 тысяч человек. Малый и средний бизнес представлен более чем 21,7 тысячи организаций, где трудится почти 40% жителей округа.

Праздничное мероприятие стало площадкой для подведения итогов и обсуждения планов дальнейшего развития деловой среды муниципалитета.