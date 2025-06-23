Мероприятие ко Дню памяти и скорби прошло в поселке Хорлово в Воскресенске

В рабочем поселке Хорлово 22 июня у мемориала, посвященного воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось памятное мероприятие под названием «И помнит мир спасенный...». С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат округа Анна Морозова.
Она подчеркнула важность сохранения памяти о героизме наших защитников и трагических событиях войны. Среди почетных гостей присутствовали руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО и участник специальной военной операции Олег Стегура, а также представители администрации и общественных организаций.
Панихиду по погибшим провел настоятель Введенского храма поселка Хорлово протоиерей Алексий Стрекалов.
Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Данное событие прошло в рамках патриотического цикла «Единой России» под названием «Успех V единстве поколений».
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