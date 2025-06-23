Мероприятие ко Дню памяти и скорби прошло в парке Мира в Мытищах

«Сарма 38» популярна не только в Мытищах, артисты гастролируют по всей стране, а также приезжают с концертами в зону специальной военной операции. Организовать выступление в парке Мира в памятную дату помогла администрация городского округа Мытищи совместно с Ассоциации ветеранов СВО.

«Сегодня мы вспоминаем о начале Великой Отечественной войны и склоняем головы перед подвигом нашего народа. Сохранение памяти о тех страшных событиях — наш священный долг перед теми, кто отдал свои жизни за свободу Родины. Концерт „Земля святая“ — это дань уважения героическому прошлому нашей страны», — поделился вокалист группы Алексей Тихонов.

Гости концерта могли познакомиться с необычной выставкой, экспонаты которой были привезены из зоны специальной военной операции: фрагменты ракет, автоматы, каски и снаряжение бойцов. Здесь же можно было сделать свой вклад в сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.