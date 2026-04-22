Мероприятие ко Дню местного самоуправления провели в ДК Солнечногорска

В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске 21 апреля прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню местного самоуправления. На нем отметили председателей и членов участковых избирательных комиссий городского округа.

Заместитель главы Эдуард Машковцев вручил им благодарственные письма от губернатора и избирательной комиссии Московской области в знак признания их вклада в подготовку и проведение президентских выборов 2024 года. Также почетные грамоты и благодарственные письма вручили председатель территориальной избирательной комиссии Солнечногорска Сергей Митряшин и руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар.

«В Доме культуры „Выстрел“ мы наградили самых заслуженных и активных сотрудников за их большой вклад и преданный труд. Спасибо вам от всей души! Желаю здоровья, успехов, сплоченности и процветания нашему городскому округу. Вместе мы добьемся новых высот», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На мероприятии выступили солисты Елизавета Доброшинская, Наталия Курилина и Александр Рыбаков, а также танцевальный коллектив Москвы «Виктория» и образцовый хореографический коллектив «Мозаика». Они исполнили патриотические и народные песни, а также танцы народов мира.