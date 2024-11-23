Мероприятие ко Дню матери прошло в детской библиотеке в Воскресенске

В рамках окружной праздничной акции «Великое слово — мама», посвященной Дню матери, в Центральной детской библиотеке для учеников начальных классов гимназии № 1 провели празднично-игровую программу «Ты одна такая — любимая, родная». Мероприятие началось с рассказа ведущей об истории появления праздника.

Ребята узнали, как в разных странах отмечают День матери, а также услышали о том, что мамам посвящено множество произведений, песен и стихов.

Особый интерес у детей вызвали разнообразные конкурсы. Они с увлечением отгадывали загадки, решали цветочный кроссворд и участвовали в весёлых играх. Атмосфера мероприятия была наполнена теплом и радостью.

В библиотеке получился настоящий праздник любви и благодарности, который напомнил детям о важной роли матери в жизни каждого человека. Организаторы выразили надежду, что программа оставила у юных участников яркие и тёплые воспоминания, подарив им массу положительных эмоций.

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