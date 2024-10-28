Мероприятие к 220-летию со дня открытия водопровода провели в Мытищах

В историко-художественном музее городского округа Мытищи организовали творческую встречу «Самотеком из Мытищ». Ее посвятили 220-летию со дня открытия в округе водопровода.

На мероприятии выступил художественный коллектив «Тоже театр». Артисты представили зрителям пьесу «По Указу Ея Величества».

Собравшимся об истории строительства водопровода в Мытищах рассказал председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа Сергей Егоров.

В конце вечера гости встречи присоединились к традиционному чаепитию.

Напомним, что в 1779 году императрица Екатерина II подписала указ о начале строительства первого в стране водопровода. А 28 октября 1804 года мытищинская вода пошла в Москву. Главный водоразборный узел установили рядом с Трубной площадью в районе Рождественского монастыря. Это было водохранилище, над которым стояла ротонда с тремя входами.

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