В Одинцовской гимназии № 14 состоялось профилактическое мероприятие «Детям Подмосковья — безопасные дороги!», на котором сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам о строгом соблюдении правил дорожного движения после летних каникул. Акция объединила учащихся всех возрастов.

Особую значимость празднику придало присутствие почетных гостей. С напутственным словом к ребятам обратились руководитель Госавтоинспекции Владимир Егоров и исполняющий обязанности начальника Управления образования Одинцовского городского округа Иван Шушин.

Подобные мероприятия помогают объединить усилия для сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. Проведение таких акций в игровом формате доказывает свою эффективность — знания, полученные через эмоции и творчество, надолго остаются в памяти и формируют у детей ответственное отношение к собственной безопасности.

В заключение мероприятия все ребята получили в подарок световозвращающие элементы и информационные брошюры.