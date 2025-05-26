Мемориальную доску в честь директора школы № 5 Александра Кабанова открыли в Мытищах

Памятную табличку повесили на здание школы № 5, строительство корпусов которой контролировал директор Александр Кабанов. Немало теплых слов на мероприятии сказали о нем ученики и коллеги.

Трудовой путь он посвятил образованию и воспитанию молодого поколения. Выпускники вспоминали его не только как строгого руководителя, но и как человека, к которому всегда можно было обратиться за советом и поддержкой. Он обладал глубокими знаниями, человечностью и способностью вдохновить окружающих.

Инициатором установления памятной таблички стала супруга Галина Николаевна Кабанова. Ее поддержали педагоги и руководство округа. После официальной части собравшиеся почтили память Александра Алексеевича минутой молчания и возложением цветов. Личность Александра Алексеевича Кабанова стала настоящим примером для молодых педагогов.