Мемориальную доску в честь директора школы № 5 Александра Кабанова открыли в Мытищах
Памятную табличку повесили на здание школы № 5, строительство корпусов которой контролировал директор Александр Кабанов. Немало теплых слов на мероприятии сказали о нем ученики и коллеги.
Открытие мемориальной доски в честь Александра Алексеевича Кабанова, проработавшего долгие годы директором школы № 5, прошло в присутствии близких, друзей, коллег, бывших учеников и школьников.
Гостями мероприятия стали глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов и представители педагогического сообщества. Александра Алексеевича любили и уважали ученики, родители и коллеги.
Трудовой путь он посвятил образованию и воспитанию молодого поколения. Выпускники вспоминали его не только как строгого руководителя, но и как человека, к которому всегда можно было обратиться за советом и поддержкой. Он обладал глубокими знаниями, человечностью и способностью вдохновить окружающих.
Инициатором установления памятной таблички стала супруга Галина Николаевна Кабанова. Ее поддержали педагоги и руководство округа. После официальной части собравшиеся почтили память Александра Алексеевича минутой молчания и возложением цветов. Личность Александра Алексеевича Кабанова стала настоящим примером для молодых педагогов.