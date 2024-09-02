Мемориальную доску участнику СВО Никите Утину установили в Жуковском

В Жуковском состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Никите Утине. Он героически погиб, спасая товарищей в зоне специальной военной операции.

В церемонии приняли участие родители и сослуживцы героя, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, депутат Государственной Думы Роман Терюшков, глава Жуковского Борис Аубакиров, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Игорь Чистюхин, а также ученики и педагоги школы № 12.

Никита Утин, которому было всего 25 лет, проявил невероятное мужество, вызвав огонь на себя ради спасения своих товарищей.

Глава города Борис Аубакиров в своей речи подчеркнул важность сохранения памяти о Никите.

«Сегодня мы открыли мемориальную доску в память об этом жизнерадостном, искреннем и безотказном парне. Наша задача сделать все, чтобы никогда не забыть о его подвиге. Пусть эта доска станет одним из таких напоминаний для каждого из нас, для учеников его родной школы», — подчеркнул глава.

Напомним, что в феврале в школе № 12 была открыта парта Героя в честь Никиты Утина.

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