Мемориальную доску участнику СВО Дэнису Омеровичу открыли в Люберцах
На фасаде лицея № 4 в Люберцах открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Дэнису Омеровичу. Он учился в данном учреждении с 2013 по 2015 год.
Мемориальную доску открыли вместе с депутатом Государственной думы Романом Терюшковым, родителями бойца, педагогами и лицеистами.
«Дэнис был одаренным учеником, лидером класса, добрым, отзывчивым парнем. Когда началась специальная военная операция, не смог оставаться в стороне, отправился защищать нашу родину и до конца был верен отечеству и боевым товарищам. К сожалению, при выполнении воинского долга 4 ноября прошлого года Дэнис погиб. Мы помним наших героев и эту память передадим будущим поколениям», — отметил Волков.
Дэнис награжден орденом Мужества, медалью «За спасение погибавших» и медалью «За отличие в военной службе» посмертно.
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