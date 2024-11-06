Мемориальную доску участнику СВО Дэнису Омеровичу открыли в Люберцах

На фасаде лицея № 4 в Люберцах открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Дэнису Омеровичу. Он учился в данном учреждении с 2013 по 2015 год.

Мемориальную доску открыли вместе с депутатом Государственной думы Романом Терюшковым, родителями бойца, педагогами и лицеистами.

«Дэнис был одаренным учеником, лидером класса, добрым, отзывчивым парнем. Когда началась специальная военная операция, не смог оставаться в стороне, отправился защищать нашу родину и до конца был верен отечеству и боевым товарищам. К сожалению, при выполнении воинского долга 4 ноября прошлого года Дэнис погиб. Мы помним наших героев и эту память передадим будущим поколениям», — отметил Волков.