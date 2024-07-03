Мемориальную доску участнику СВО Алексею Пашаяну открыли в Балашихе

Мемориальную доску бойцу специальной военной операции Алексею Пашаяну открыли по адресу улица Карла Маркса. Табличку установили на фасаде дома, где жил рядовой.
Алексей Пашаян учился в школе № 6 в Балашихе. Затем окончил Балашихинский техникум по специальности токарь. В зону специальной военной операции ушел добровольцем в 2022 году. Погиб в 2023 при исполнение воинского долга.
Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский сообщил, что, к сожалению, ценой собственной жизни такие люди как Алексей, защищают мирное небо над нашей головой. Вечная память и вечная слава героям.
Отметим, что боец посмертно награжден орденом Мужества.