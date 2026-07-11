Мемориальную доску участнику СВО Александру Гаврилову открыли в Люберцах
В городском округе Люберцы открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Александру Гаврилову. Памятный знак установили на доме, где жил военнослужащий, погибший при выполнении боевой задачи в августе 2024 года.
Торжественная церемония прошла с участием главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, ветеранов и действующих участников специальной военной операции, волонтеров, школьников, а также родных Александра Гаврилова — матери, супруги и двух дочерей.
«Мы всегда должны помнить и передавать эту память нашим детям, помнить наших земляков, наших героев. Елена Владимировна, сегодня мы рядом с вами, у вашего дома, и всегда будем рядом с вашей семьей», — сказал Владимир Волков.
Александр Гаврилов родился в семье офицера Воздушно-десантных войск. Окончив институт по специальности «Вычислительные машины и сети», после службы в армии он решил связать свою жизнь с военным делом, прошел переподготовку в Воздушно-десантных войсках и принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем — в специальной военной операции. Он выполнял боевые задачи на территории Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Военнослужащий погиб в Курской области в августе 2024 года. Вторым орденом Мужества он был награжден посмертно.
«Это очень важный момент. Мой муж всегда хотел, чтобы о нем помнили. Он очень боялся, что его забудут. Такая память останется надолго, и для нашей семьи это очень важно», — сказала вдова военнослужащего Елена Гаврилова.
Мемориальная доска станет напоминанием о подвиге Александра Гаврилова и сохранит память о защитнике Отечества для жителей городского округа Люберцы.