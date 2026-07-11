Мемориальную доску участнику СВО Александру Гаврилову открыли в Люберцах

В городском округе Люберцы открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Александру Гаврилову. Памятный знак установили на доме, где жил военнослужащий, погибший при выполнении боевой задачи в августе 2024 года.

Торжественная церемония прошла с участием главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, ветеранов и действующих участников специальной военной операции, волонтеров, школьников, а также родных Александра Гаврилова — матери, супруги и двух дочерей.

«Мы всегда должны помнить и передавать эту память нашим детям, помнить наших земляков, наших героев. Елена Владимировна, сегодня мы рядом с вами, у вашего дома, и всегда будем рядом с вашей семьей», — сказал Владимир Волков.