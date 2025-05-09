Мемориальную доску ко Дню Победы открыли на ж/д станции Кривандино в Шатуре

В военные годы с железнодорожной станции Кривандино на фронт отправились около 34 тысяч бойцов, из них свыше 10 тысяч не вернулись. Накануне празднования Дня Победы жители Шатуры открыли там мемориальную доску.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Шатура Маргарита Козлова отметила, что табличку разместили в память о людях, которые уезжали со станции Кривандино на фронт защищать Родину.

«Вот сейчас застучат колеса поезда. Под такой же стук колес именно отсюда уходили на фронт наши прадеды. Вот оно — единство поколений в этом памятном месте», — сказала Маргарита Козлова.

Торжественное мероприятие объединило жителей Шатуры, юнармейцев, учащихся кадетских классов, школьников и депутатов. Церемонию также посетил священник Артемий Ищенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.