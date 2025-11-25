Мемориальную доску директору школы № 2 Нине Халяпиной открыли в Дубне

Мемориальную доску открыли в Дубне в память о Нине Петровне Халяпиной на школе № 2, которой она руководила 35 лет. Жители города захотели создать этот знак памяти своими силами — на средства, собранные всем городским сообществом.

К инициативе присоединились сотни людей. Нину Халяпину вспоминают, как талантливого педагога исключительной работоспособности, яркого и искреннего человека. Она уделяла особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, именно она стала инициатором создания профильных кадетских классов в Дубне.

«С Ниной Петровной Халяпиной я познакомился, когда еще начинал работать в городской администрации Дубны заместителем главы. И знаю не понаслышке, что она была педагогом с большой буквы, отличным руководителем, которая отдавала себя своей работе полностью. Она всегда говорила: „Я служу людям“. Благодаря этому в школе были высокие достижения, здесь реализованы важные проекты, а главное, не прекращалась большая воспитательная работа. Установка мемориальной доски — это дань уважения руководителю, который любил и болел за детей, за школу, за город», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.