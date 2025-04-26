Мемориал воинской славы в Левобережном в Химках отреставрируют до конца апреля

В городском округе Химки продолжают восстанавливать памятники, посвященные Героям Великой Отечественной войны. К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты отреставрируют мемориал воинской славы на улице Пожарского в Левобережном.

Сейчас на постаменте демонтируют мраморные плиты и разбирают облицовку. Поверхность памятника очищают от старой штукатурки для подготовки к отделке. Помимо этого, рабочие приведут в порядок территорию вокруг мемориала. Они уберут парапетные плиты и покрасят ограждение. Специалисты полностью очистят мемориал воинской славы и вернут ему первоначальный облик.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.