Мемориал Воинской славы в Егорьевске разместили на транспортной карте «Стрелка»

В преддверии 80-летия Великой Победы Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выпустило лимитированную серию транспортных карт «Стрелка» с праздничной тематикой, посвященной памяти героев Великой Отечественной войны. Новую коллекцию карт украшают изображения памятников и обелисков, увековечивающих память воинов, сражавшихся на фронтах войны.

Среди прочих знаковых мест, на одной из карт нашел отражение и мемориал Воинской славы в Егорьевске. Художники тщательно проработали дизайн, чтобы максимально точно передать величие и значимость этих монументов.

Таким образом, пассажиры Московской области теперь могут не только пользоваться общественным транспортом, но и носить с собой часть истории, являющейся символом памяти и уважения к подвигу советского народа.

«Купить лимитированные карты можно на автовокзалах и автостанциях региона. Также они доступны в кассах ЦППК», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.