Мемориал «Вечный огонь» в Егорьевске благоустроят к 9 мая

В преддверии 80-летия Великой Победы в Егорьевске продолжаются работы по обновлению мемориальных комплексов и братских могил, являющихся символом памяти и уважения к подвигу советского народа. Особое внимание уделяется мемориальному комплексу Воинской славы, расположенному на улице Советская, где в эти дни завершаются работы по его обновлению и благоустройству.

Специалисты трудятся над восстановлением исторического облика мемориала. Облицовка монумента была отреставрирована, а поврежденные участки брусчатки заменены, обеспечивая ровное покрытие. В ближайшее время планируется провести полировку букв, увековечивающих имена героев, и звезды, символизирующей мужество и героизм. Завершающим этапом станет очистка плитки.

«Почти все работы завершены. Мы отремонтировали входные группы — полностью переложили лестничные марши. В ближайшие дни начнем уборку мемориала», — отметил начальник отдела благоустройства Управления дорожного хозяйства администрации Никита Рыков.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы, масштабные работы по приведению в порядок памятных мест ведутся по всей территории Егорьевска. В самом городе насчитывается десять памятников, а в сельских поселениях — 63. Все работы планируется завершить в срок, чтобы ко Дню Победы все памятные места были приведены в порядок.