Мемориал в Серпухове реконструируют к 9 мая

В деревне Каменка находится мемориал, хранящий память о 58 жителях окрестных селений, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Обелиск, увековечивший имена уроженцев Каменки и соседней деревни Воздвиженское, является символом глубокой скорби и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное небо над головой.

Этот монумент был воздвигнут в 1967 году. Особую значимость мемориальному комплексу придает артиллерийская пушка, установленная на специально сооруженном помосте.

История деревни Каменка неразрывно связана с событиями Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года линия фронта вплотную приблизилась к этим местам, и деревня оказалась всего в 20 километрах от передовой.

Сегодня территория вокруг мемориала превратилась в место притяжения для жителей всех возрастов. Здесь встречаются ветераны, школьники, родители с детьми.

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в деревне Каменка планируется провести масштабную реконструкцию мемориального комплекса и благоустройство прилегающей территории.