Мемориал памяти открыли в школе Солнечногорска

В лицее № 7 городского округа Солнечногорск прошла торжественная церемония, посвященная открытию «Парты Героя». Мемориальный объект установлен в честь Василия Васильевича Петухова — лейтенанта 97-й стрелковой дивизии и бывшего директора лицея, который возглавлял учебное заведение с 1946 по 1952 год.

В мероприятии приняли участие член политсовета местного отделения партии Единая Россия, советник главы муниципалитета Игорь Артамонов, начальник управления образования Павел Барышев, депутат округа и член фракции Единая Россия Александр Поляков, а также педагоги и учащиеся лицея.

Василий Петухов завершил службу в январе 1946 года в звании старшего лейтенанта 97-й стрелковой дивизии. За мужество и отвагу он был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, а также медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

«Жизнь Василия Васильевича — образец истинного служения Отечеству. Он прошел войну, освобождал Европу, а в мирные годы учил детей и вдохновлял личным примером, стремясь сделать родной город лучше. „Парта Героя“ — важное напоминание школьникам о том, как свято беречь память о тех, кто отстоял и построил наше общее будущее», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В послевоенные годы Василий Петухов активно развивал школьное хозяйство: была построена теплица, разбит большой сад с более чем 150 плодовыми деревьями и сотнями ягодных кустарников. Кроме того, по его инициативе началось озеленение улиц Почтовой и Рабочей, а у мемориала павшим воинам были высажены голубые ели.

«Сегодня мы открываем уже 28-ю „Парту Героя“ в округе. Мы чтим память о наших героях, которые защищали Родину и восстанавливали страну, и мы обязаны передавать эту память будущим поколениям», — подчеркнул подчеркнул член политсовета местного отделения партии «Единая Россия», советник главы городского округа Солнечногорск Игорь Артамонов.

Акция «Парта Героя» реализуется в школах округа в рамках проектов партии Единая Россия — «Новая школа» и «Историческая память».