Мемориал ко Дню Победы открыли на территории академии физкультуры в Люберцах

На площадке перед Московской государственной академии физической культуры в поселке Малаховка городского округа Люберцы открыли мемориал «Защитникам Отечества». Памятник посвятили педагогам учебного заведения, которые в годы Великой Отечественной войны отправились на фронт.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, около 90% преподавателей и студентов встали на защиту Родины, а в корпусах академии физической культуры разместили воинские части.

«В преддверии 80-летней годовщины Великой Победы с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым, педагогами и студентами Московской государственной академии физической культуры в Малаховке открыли мемориал „Защитникам Отечества“. История учреждения образования неразрывно связана с историей Люберец», — отметил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также добавил, что на территории учебного заведения открыли бюст первому ректору академии и фронтовику Аркадию Воробьеву. Имя этого выдающегося жителя Люберец золотыми буквами вписано в мировую историю тяжелой атлетики.

«Благодарю ректора Николая Чеснокова и его команду за бесценный вклад в сохранение истории!» — сказал Владимир Волков.