Подмосковная компания поставила в СНГ более 200 тонн оконного профиля с января

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщает, что российский производитель оконных систем Melke из города Фрязино увеличил объем экспорта в страны СНГ в два раза. Доля экспортных поставок в общем объеме производства компании выросла с 5% до 10% после заключения контракта с одним из крупнейших дистрибьюторов оконного рынка Казахстана — компанией «Артек». Сумма годового контракта составила 150 млн рублей.

За первые пять месяцев 2026 года Melke отгрузила в страны СНГ 210 тонн продукции — оконных профильных систем и комплектующих.

Основатель и владелец компании Melke Владимир Петюшин подчеркнул, что увеличение экспортной доли не создаст дефицита на внутреннем российском рынке. «Ежегодно производственные мощности увеличиваются на 10%. Мы регулярно закупаем новое оборудование для изготовления профиля и автоматизируем текущие процессы», — отметил он.

Компания «Артек» реализует оконную продукцию Melke во всех ключевых регионах и крупных городах Казахстана. В рамках сотрудничества уже согласованы проекты по остеклению нескольких жилых комплексов.

Melke планирует проведение серии презентаций продукции и производственных технологий в крупнейших городах Казахстана, включая Караганду, Астану и Алматы.

Среди ближайших планов компании — открытие брендированных шоурумов в Казахстане. Сейчас у Melke работают склады готовой продукции в Алматы, Астане и Караганде.