Мелиховский театр представит Подмосковье на фестивале в Липецке

Театр «Чеховская студия», действующий на базе музея-заповедника «Мелихово», отправится на гастроли. Труппа выступит на фестивале «Липецкие театральные встречи».

Форум театрального искусства, который проводят уже в 41-й раз, продлится до 10 октября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что подмосковная студия представит публике новый спектакль «Платонов», созданный по ранней пьесе Антона Чехова.

Автор написал ее в возрасте 18 лет, однако произведение увидело свет только в 1923 году.

«Платонов — провинциальный философ. История о русском Гамлете, который решает для себя — быть или не быть», — так описал пьесу режиссер спектакля Рустем Фесак.

Увидеть постановку смогут и жители Подмосковья — спектакль покажут 4 октября в музее-заповеднике «Мелихово».

Подробности и билеты доступны на официальном сайте.