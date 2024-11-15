Механизмы работы с инвесторами представили на съезде министров в Подмосковье

Подмосковье представило свою практику внедрения регионального инвестиционного стандарта на площадке второго съезда министров экономического развития субъектов России. Участники также обсудили перспективы развития этого механизма для эффективного взаимодействия с предпринимателями.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, Подмосковье стало одним из первых среди российских регионов, который внедрил все пять элементов регионального инвестиционного стандарта.

«Уже внедрив все пять элементов мы, например, продолжили развивать структуру взаимодействия с инвесторами, в результате чего в регионе появился механизм обратной связи с бизнесом — система отработки обращений предпринимателей ЦУР „Бизнес“», — рассказала Зиновьева.

Она добавила, что система обработки обращения предпринимателей ЦУР «Бизнес» — это эффективный инструмент поддержки и инвесторов. Общий экономический эффект от работы которой уже оценивается в шесть миллиардов рублей.

«Общий объем сохраненных инвестиций в регионе составил более 98 миллиардов рублей. Сегодня эта практика является шестым обязательным элементом регинвестстандарта. Поэтому регионам важно не только работать в рамках нового стандарта, но и вести работу по развитию этого инструмента», — подчеркнула зампред.

Все пять элементов регионального инвестиционного стандарта Подмосковье внедрило в 2022 году.

В него входит Инвестиционная декларация, в которой закреплены обязательства региона перед инвесторами. Инвестиционный комитет, который создали для оперативного решения проблем инвесторов.

Агентство развития, работающее в режиме одного окна, сопровождающее привлечение частных инвестиций. Свод инвестиционных правил, которые описывают алгоритмы по ключевым для инвесторов направлениям и инвестиционная карта, позволяющая максимально подробно информировать представителей бизнеса об инвестиционных проектах в регионе.

Сейчас в Подмосковье в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта включен механизм обратной связи с бизнесом.