Медучреждения Химок опубликовали графики приема пациентов в праздники

Медицинские учреждения городского округа Химки во время новогодних праздников с 30 декабря по 8 января будут работать по графику выходного дня. Ежедневно в каникулы будут принимать пациентов кабинеты неотложной помощи. Также можно будет вызвать врача на дом.

Все поликлиники округа будут работать 30 декабря, а также 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9:00 до 14:00, а 1, 5 и 7 января принимать пациентов будут только в кабинетах неотложной помощи с 08:00 до 20:00 и на дому до 21:00.

Стоматологи окажут помощь посетителям 30 декабря, а также 2, 3, 4, 6 и 8 января с 09:00 до 15:00. Женская консультация будет работать в эти же дни с 9:00 до 14:00.

Напомним, что поликлиники Химкинской клинической больницы расположены по следующим адресам: улица Чкалова, дом № 2, улица Лавочкина, дом № 22, улица Кирова, дом № 23, проспект Мельникова, дом № 1, и Ленинский проспект, дом № 14, корпус № 4.