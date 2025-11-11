Медсестре из Люберец вручили жилищный сертификат на приобретение квартиры

Медицинская сестра Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Галина Гайденкова получила жилищный сертификат в рамках программы «Социальная ипотека». Церемония вручения прошла в Доме правительства.

Галина Гайденкова работает в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей МОЦОМД. Сертификат стал для Галины важным шагом к улучшению жилищных условий, ведь она с семье жила в двухкомнатной квартире, но мечтала о собственном доме.

«Это невероятная помощь для нас, молодых специалистов. Собственное жилье — это стабильность и уверенность в будущем», — поделилась Галина Гайденкова.

Программа «Социальная ипотека» — важная мера поддержки медицинских специалистов в Московской области. Благодаря инициативе сотрудники могут приобрести жилье и продолжить работу в сфере здравоохранения.