Медсестра из Солнечногорска стала участницей программы «Социальная ипотека»

Поздравил медработника с этим событием глава городского округа Константин Михальков.

«Вот уже 13 лет она делает уколы, берет кровь и ставит прививки. А после смены возвращается домой к двум детям. Теперь у семьи Татьяны появилась возможность купить свою квартиру. Создавать комфортные условия для тех, кто нас лечит, — это важно и правильно. Огромное спасибо тем, кто каждый день заботится о нашем здоровье», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Согласно условиям программы, половину стоимости жилья вносит правительство региона в качестве первоначального платежа, а затем на протяжении 10 лет компенсирует часть основного долга. Сам участник оплачивает только проценты по кредиту.

«Я люблю свою работу, для меня помощь людям — это призвание. Очень благодарна нашей заведующей Светлане Александровне, которая предложила принять участие в программе», — поделилась процедурная медсестра Центральной поликлиники Солнечногорской больницы Татьяна Васильева.

В 2025 году право на получение жилья по «Социальной ипотеке» получит 161 медицинский специалист. Программа была запущена в Московской области в 2016 году и продолжает действовать.

Кроме того, для работников здравоохранения предусмотрены и другие меры поддержки: компенсация расходов на аренду жилья и проезд, выделение бесплатных земельных участков, а также единоразовые выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».