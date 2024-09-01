Медсестра и учитель из Подольска получили сертификаты на приобретение жилья

Медицинская сестра областной клинической больницы в Подольске Надежда Пиганаева и преподаватель математики школы № 36 Кристина Живаева стали обладательницами сертификатов на покупку жилья. Они воспользовались программой губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека».

Надежда Пиганаева, переехавшая в Подольск из Республики Марий Эл, уже три года работает в обособленном структурном подразделении № 5. О возможности получить сертификат на жилье ей рассказали коллеги.

«Спасибо большое Андрею Юрьевичу за возможность получить дополнительную финансовую помощь», — отметила она. Надежда планирует подбирать квартиру недалеко от работы, и в этом ей будет помогать ее девятилетний сын.

Кристина Живаева, которая преподает математику в школе № 36 и имеет почти пятилетний стаж, также готовится к новоселью.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора. Она предоставляет возможность медикам, учителям, молодым ученым и специалистам в области ОПК, а также тренерам обзавестись собственными квадратными метрами. Полный список специальностей и условия получения соципотеки можно найти на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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