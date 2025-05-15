Медсестер в Химках наградили к профессиональному празднику

В рамках церемонии благодарственными письмами были награждены постовая медсестра по паллиативной помощи филиала № 8 Главного военного госпиталя имени Бурденко Елена Гульнова, палатная постовая медсестра того же филиала Олеся Перепечай, медсестра хирургического отделения № 3 Химкинской клинической больницы Карина Костанян, сотрудник общего хирургического отделения Федерального клинического центра ФМБА Екатерина Горешкова.

«Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день заботится о нас. Когда приходим в больницу или поликлинику, мы видим, как много внимания и заботы вы вкладываете в свою работу. Вы оставляете свои дела, чтобы помочь пациенту, который в этот момент нуждается в вашей поддержке. Ваша самоотверженность бесценна. Особую благодарность хочу выразить ветеранам сестринского дела. Вы не только делитесь своим опытом, но и вдохновляете молодых специалистов, учите их любить и понимать профессию. Отдельно отмечу специалистов, которые днем и ночью дежурят в госпиталях, помогая нашим защитникам восстановиться после ранений. Ежедневно своей силой, своим духом, своим профессиональным мастерством вы поддерживаете наших ребят», — подчеркнула глава городского округа Химки Елена Землякова.

В числе почетных гостей были депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы и главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов, председатель совета депутатов Сергей Малиновский, депутат и председатель совета медицинских сестер Надежда Смирнова, а также руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Егор Ченюк.

«В нашей профессии остаются по-настоящему сильные духом люди. Я уже более 50 лет работаю с пациентами и полностью отдаю себя делу. Желаю каждому, кто выбрал этот путь, долгих лет жизни и благополучия», — отметила Надежда Смирнова.