Медсервисы искусственного интеллекта начали использовать в больнице Реутова

Больница Реутова одна из первых в Подмосковье присоединилась к совместному проекту с центром диагностики и телемедицины Москвы. Теперь в учреждении будут активно использовать платформу с медицинскими сервисами искусственного интеллекта, разработанную в столице.

Это даст возможность врачам-рентгенологам оперативно интерпретировать компьютерные томограммы, рентгенограммы, флюорограммы и маммограммы.

Всего на платформе «МосМедИИ» есть 17 сервисов искусственного интеллекта. С их помощью врачи могут обнаруживать признаки различных заболеваний.

Контроль за безопасностью и качеством работы умных алгоритмов ведет центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы.

«Наша больница вошла в пилотный проект с центром диагностики и телемедицины Москвы. Это дает нам возможность выбирать, какие исследования мы расшифровываем у себя, а какие направляем в центр», — рассказал главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Искусственный интеллект применяют в Реутовской клинической больнице с начала 2020 года. Уже проведены сотни тысяч рентгенологических исследований.

Также технологии можно использовать, чтобы выявлять патологии в исследованиях грудной клетки и головного мозга и обучать молодых специалистов.