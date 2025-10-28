Медработники Подмосковья подали еще тысячу онлайн-заявок на аттестацию

С начала года в Подмосковье подали более тысячи онлайн-заявлений на аттестацию медработников. Сделать это можно на региональном портале.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Другое». Ей могут воспользоваться специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы. Затем медработник пройдет тестирование и собеседование.

«Специалист может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. На присвоение более высокой квалификации можно претендовать через два года после получения предыдущей. Отметим, теперь срок рассмотрения заявлений сокращен с 75 календарных до 45 рабочих дней», — пояснили в ведомстве.