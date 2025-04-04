Медработники из Подмосковья присоединились к международной патриотической акции

Международная патриотическая акция «Маршрут добрых дел — 2025» проходит с 1 по 5 апреля. Она началась 2 апреля с торжественного возложения цветов к памятнику «Скорбь» в музее Победы на Поклонной горе. В церемонии открытия приняли участие представители профсоюзов, Минздрава России и Подмосковья, а также молодежь из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Белорусси и разных регионов России.

От Московской области к акции присоединились более 60 молодых медиков, включая студентов областного медицинского колледжа.

«Гости посетили Истру, Ленино-Снегиревский музей, провели патриотическую акцию „Свеча памяти“, посетили мемориал Героям Панфиловцам в Дубосеково, где провели работы по благоустройству прилегающей территории. В завершении программы участники посетят экскурсию в парке „Патриот“», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Росии Нина Суслонова.

Акцию «Маршрут добрых дел» проводят уже более десяти лет. Впервые идею предложил Белорусский профсоюз медработников. В этом году мероприятие принимает Россия.

«Международное участие придат „Маршруту добрых дел“ особую силу и глубину. Молодежь из разных стран объединяется вокруг памяти о подвиге, который совершил наш народ. Общая история — это прочный фундамент для настоящей дружбы, взаимопонимания и солидарности», — подчеркнул президент МКПРЗ Анатолий Домников.

Участники также посетили Центральный музей Вооруженных Сил и провели расширенное заседание молодежной комиссии Профсоюза работников здравоохранения России,