Медработникам из Мытищ вручили почетные грамоты Минздрава

Заведующей Центром амбулаторной онкологической помощи Альбине Табаковой и заведующему отделением противоопухолевой лекарственной терапии Мытищинской больницы Максиму Землянухину вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области. Награды и слова благодарности за свою работу мытищинские врачи получили в рамках масштабной акции по проверке здоровья, которая прошла в Химках.

Альбина Табакова рассказала, что за два года многое изменилось в Центре амбулаторной онкологической помощи при непосредственном участии главного врача Ольги Мисюкевич. Труд заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Максима Землянухина также отметили на награждении.

Большие онкологические акции ежемесячно проводятся в Мытищинской больнице. Врачи и медицинские сестры активно принимают участие в диагностике и последующем лечении мытищинцев. Пациенты отделения переехали в отремонтированный корпус в конце 2023 года. Онкологическое отделение на 20 коек разместилось на третьем этаже и работает в полную силу.

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