Медпункт на 3300 пациентов открыли в деревне Голубое под Солнечногорском

В деревне Голубое городского округа Солнечногорск начал работать медицинский пункт, более 3300 человек смогут получать квалифицированную помощь, не выезжая за пределы своего населенного пункта. На открытии побывал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В новом медпункте окажут первичную медико-санитарную помощь по педиатрии, терапии, вакцинации и забору анализов. Пациентов примет терапевт и педиатр. Врачи будут работать посменно с 8:00 до 20:00.

Церемония торжественного открытия прошла при участии главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, депутата округа Николая Трофимова, директоров Дома культуры «Андреевка» Натальи Ульяновой и Андреевской школы Ирины Донской. Главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова провела небольшую экскурсию и познакомила с лечащими врачами.

«Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого проекта: строителям, медицинским работникам, инвесторам, а также жителям, которые своим терпением и пониманием способствовали успешному завершению работ!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.