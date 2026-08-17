Медовый спас отметили в Химках

14 августа в микрорайоне Подрезково состоялось праздничное богослужение в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, посвященное Медовому Спасу. Утреннюю службу посетили прихожане, а также лидеры Движения общественной поддержки Денис Беляев и Илья Матвейчук.

Медовый спас ежегодно отмечают 14 августа. Этот праздник открывает Успенский пост, который продолжается две недели. В этот день верующие по традиции приносят в храмы мед и другие продукты пчеловодства, благодаря за урожай.

«Медовый Спас — это не только духовный, но и семейный праздник. Когда люди приходят в храм с детьми, общаются, делятся радостью — это и есть то самое единство, которое делает наш город сильнее», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

После богослужения прихожан ждала добрая традиция: всем желающим раздали освященный мед, свечи и душистые соты.

«Такие праздники помогают нам помнить свои корни, укреплять веру и поддерживать добрые отношения. Очень важно, что в Подрезково эти традиции живы и передаются из поколения в поколение», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Празднование Медового Спаса в храме Петра и Февронии стало еще одним примером того, как духовное и культурное наследие объединяет жителей Химок.